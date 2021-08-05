Двое подростков пострадали в ДТП в Тверской области

В Конаковском районе Тверской области в результате столкновения отечественных автомобилей пострадали двое подростков. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла в четверг, 5 августа, на 14-м км автодороги М-10 Конаково–Иваньково. По предварительным данным, столкнулись автомобили ВАЗ-2112 и «ГАЗ». Водитель последней машины в момент ДТП остановился для поворота налево, пропуская встречный транспорт, пишут «Тверские ведомости».

В результате пострадали два пассажира «ВАЗа» — подростки 15 и 16 лет. По данным издания, у обоих диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, также один из них получил ушибленную рану подбородка. Известно, что пострадавшие находились на заднем сиденье авто.

28 июля в результате ДТП с участием автомобиля Mercedes и автобуса, случившегося в подмосковном Зеленограде, пострадала женщина. Отмечалось, что за рулем иномарки находился 16-летний подросток.