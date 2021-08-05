Прямой эфир
Мир
Украина арестовала 13 российских самолетов за полеты в Крым
Экономика
Соглашение по стабилизации цен на подсолнечное масло не будут продлевать
Экономика
Минсельхоз зафиксировал снижение цен на «борщевой набор»
Наука
ФМБА зарегистрировало вакцину от гриппа
Политика
Путин 6 августа посетит Башкирию и Челябинскую область
Мир
Власти Греции ввели в двух районах комендантский час из-за COVID-19
Общество
Жара до +30 градусов ожидается в Московском регионе в выходные
Наука
В России разработали устройство ранней диагностики рака
Общество
Трудовых мигрантов обяжут проходить дактилоскопию для пребывания в России

Двое подростков пострадали в ДТП в Тверской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Конаковском районе Тверской области в результате столкновения отечественных автомобилей пострадали двое подростков. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла в четверг, 5 августа, на 14-м км автодороги М-10 Конаково–Иваньково. По предварительным данным, столкнулись автомобили ВАЗ-2112 и «ГАЗ». Водитель последней машины в момент ДТП остановился для поворота налево, пропуская встречный транспорт, пишут «Тверские ведомости».

В результате пострадали два пассажира «ВАЗа» — подростки 15 и 16 лет. По данным издания, у обоих диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, также один из них получил ушибленную рану подбородка. Известно, что пострадавшие находились на заднем сиденье авто.

28 июля в результате ДТП с участием автомобиля Mercedes и автобуса, случившегося в подмосковном Зеленограде, пострадала женщина. Отмечалось, что за рулем иномарки находился 16-летний подросток.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021