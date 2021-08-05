Ударившего двух полицейских участника незаконной акции в Петербурге осудили

Мужчина, напавший на двух сотрудников ГИБДД во время митинга у Исаакиевского собора, осужден на 4,5 года реального срока. Об этом в четверг, 5 августа, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Суд приговорил Николая Девятого к 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Подсудимого также обязали выплатить по 150 тыс. рублей компенсации потерпевшим сотрудникам полиции», — говорится сообщении.

Преступление было совершено 23 января во время несогласованного митинга. 36-летний Николай Девятый сбил полицейского с ног ударом в лицо. Затем мужчина ударил второго полицейского, пришедшего на помощь коллеге, после чего попытался скрыться. Девятого задержали неподалеку от его места жительства на улице Даниила Хармса.

Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

23 января следователи начали проверку по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях в Москве. Так, в центре столицы пострадал сотрудник правоохранительных органов.

В Москве и Санкт-Петербурге было задержано несколько десятков человек в ходе несогласованного митинга, среди них были и дети.