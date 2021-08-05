Рабочий погиб от удара током в Магаданской области

Следственный комитет начал проверку по факту гибели рабочего на предприятии в Магаданской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел во время выполнения работ на участке филиала «Разрез Кадыкчанский» в 60 км от поселка Мяунджа. Электрик получил поражение током. Мужчина 1981 года рождения скончался, пишет ИА MagadanMedia.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и опрашивают работников, а также должностных лиц компании. Также ведется изучение документов, регламентирующих порядок производства работ и охраны труда.

3 августа сообщалось о гибели рабочего при падении опоры светофора в Хабаровском крае. По данным правоохранительных органов, столб упал, когда в него врезался эвакуатор.