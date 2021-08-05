Российский рынок автокредитования вырос на 60%

За семь месяцев текущего года объем выдачи автокредитов на российском рынке превысил 633 млрд рублей. Это более чем на 60% превышает результат за аналогичный период 2020 года. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба ВТБ.

«В июле, по оценке ВТБ, рынок продаж автокредитов вырос на 15% к июлю 2020 года. Размер среднего чека по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на треть, до 1,06 млн рублей», — отмечается в сообщении ВТБ.

В рамках автокредитования клиенты чаще всего приобретают автомобили марок Lada (27% общего объема продаж), Hyundai (11%) и Kia (10%).

Самый большой объем выданных автокредитов в январе–июле отмечается в Московском регионе (16,9 млрд рублей), Санкт-Петербурге и Ленобласти (5,7 млрд рублей), а также Краснодарском крае (2,3 млрд рублей).

29 декабря сообщалось, что в России продлили программы льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» до конца 2023 года.

Льготы при получении займа будут по-прежнему доступны тем, кто собирается приобрести машину, произведенную на территории России. Скидка на такой автомобиль составляет от 10 до 25% от его стоимости.