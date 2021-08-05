В Тульской области сняли ряд ограничений по COVID-19

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин снял ряд коронавирусных ограничений. Об этом сообщается в четверг, 5 августа, на сайте правительства региона.

«С 5 августа возобновляется деятельность детских игровых комнат и аттракционов в торгово-развлекательных центрах. Организации общепита могут работать без ограничения по времени при условии заполнения зала не более чем на 80%, а также выполнения требований Роспотребнадзора», — говорится в тексте.

Также отменены рекомендации о приостановлении в ночное время деятельности баров, бильярдных, боулинг-клубов, дискотек, караоке, кальянных, ночных клубов и о посещении парков и общественных пространств, передает RT.

Норму заполняемости театров, кинотеатров и спортивных объектов увеличили с 30 до 50%. Разрешено проведение мероприятий при условии соблюдения требований федерального Роспотребнадзора.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин указал, что люди уже устали от коронавируса, однако необходимо реагировать на меняющуюся ситуацию, сообщает телеканал «Звезда».

В свою очередь, министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании с российским лидером заявил, что ситуация с COVID-19 в стране стабилизируется, прирост пациентов в целом замедлился в основном за счет уменьшения числа выявляемых случаев в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Вместе с этим он обратил внимание на то, что в других регионах пока ситуация остается напряженной и рост отмечается.

В России на сегодняшний день выявлено 6 379 904 случая COVID-19, в том числе 23 120 случаев за минувшие сутки. С начала распространения коронавируса количество летальных исходов достигло 162 509, выздоровели 5 700 212 человек.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах «стопкоронавирус.рф» и «доступвсем.рф», а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.