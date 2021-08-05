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В Литве назвали возможные сроки строительства забора на границе с Белоруссией

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На строительство забора на литовско-белорусской границе может уйти около двух лет. Об этом в четверг, 5 августа, заявил руководитель Службы охраны государственной границы Литвы (VSAT) Рустамас Любаевас в ходе пресс-конференции.

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Во время представления концепции установки физического ограждения на границе с Белоруссией он подчеркнул, что проект был подготовлен с учетом мировой практики. Любаевас добавил, что его бюджет может составить €152 млн.

«Речь идет об установке физического барьера на участке в 508 км. Напомню, что протяженность границы с Беларусью составляет 670 км, но не везде будет это физическое препятствие из-за особенностей ландшафта», — указал он.

По словам главы погранслужбы, ограждение будет состоять из двух основных элементов: концертина, которая будет установлена на линии стены, а рядом с ней — четырехметровый металлический защитный забор с Y-образными вершинами. Помимо этого, Любаевас сообщил, что ограждение может получить особый статус важного гособъекта.

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны, призвав закрыть «каждый ее метр». Он подчеркнул, что народ Белоруссии должен чувствовать себя спокойно и защищенно. По его словам, республика оставляет за собой право осуществить ответные меры в случае, если соседние государства «начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали через официальные пропускные пункты».

Любаевас 2 августа рассказал, что погранзаставы страны, которые находятся на границе с Белоруссией, переполнены нелегальными мигрантами.

При этом в тот же день глава комиссии белорусского парламента по международным делам Андрей Савиных отметил в беседе с «Известиями», что Литва пытается выставить себя жертвой воображаемой агрессии, чтобы получить дополнительное финансирование от Евросоюза. По его словам, миграционный кризис в Европе на самом деле начался минимум пять лет назад.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что республика нуждается во всесторонней помощи Евросоюза из-за миграционного кризиса. По его словам, происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

27 июля министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о том, что армия страны готова выставить у лагерей нелегальных мигрантов, прибывших в республику с территории Белоруссии, блокпосты с бронетехникой. Глава МВД Литвы Агне Билотайте, в свою очередь, рассказала, что ведомство предложило правительству ввести в приграничных с Белоруссией районах режим чрезвычайного положения в связи с наплывом нелегальных мигрантов из Азии.

9 июля в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией для того, чтобы сдержать процессы миграции.

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