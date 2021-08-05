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СК организовал проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Коми

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В Ижемском районе Республики Коми произошел пожар, в результате которого погибли два человека. По данному факту организована проверка, сообщает республиканское СУ СКР.

Информация о возгорании поступила в МЧС 4 августа в 14:20. Горел частный жилой дома на улице Клубная в поселке Щельяюр. Пожарные прибыли в течение двух минут, к тому моменту здание было полностью охвачено огнем, пишет ИА «Комиинформ».

Как рассказали в МЧС, в тушении активно помогали местные жители. Ликвидировать огонь удалось к 17:37. Дом был поврежден на площади в 300 кв. м.

В результате происшествия погибли двое мужчин 1986 и 1988 годов рождения. Следственный комитет организовал проверку. Назначен ряд экспертиз, проводятся другие мероприятия, направленные на установление обстоятельств пожара.

По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

4 августа мужчина и пятилетний ребенок погибли на пожаре в многоквартирном жилом доме в Кяхте (Бурятия). 12 человек были эвакуированы с верхних этажей при помощи спасательных устройств и автоколенчатого подъемника. Четырех человек передали врачам скорой медицинской помощи.

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