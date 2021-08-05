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В МИЦ «Известия» расскажут о предстоящем турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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10 августа в 13:00 в МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция участников боксерского шоу года, организованного телеканалом РЕН ТВ и Федерацией бокса России.

В пресс-конференции примут участие:

— Виталий Кудухов, российский боксер-профессионал; участник главного боя;

— Гильермо Джонс, американский боксер-профессионал; участник главного боя;

— Вячеслав Дацик, российский боец смешанных единоборств; участник турнира;

— Артем Тарасов, блогер, российский боец смешанных единоборств; участник турнира;

— Тайсон Дижон, чемпион Камеруна по боксу; участник турнира;

— Даниял Эльбаев, российский боец смешанных единоборств; участник турнира;

— Брюс Хлебников, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса; участник турнира;

— Денис Вильданов, российский боец смешанных единоборств; участник турнира;

— Владимир Хрюнов, промоутер турнира.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 13 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Телеканал РЕН ТВ начнет трансляцию в 23:00 и покажет в прямом эфире основные бои боксерского вечера.

Для аккредитации на пресс-конференцию необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, серии и номера паспортов членов съемочной группы.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4236, 4805.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 3-й этаж.

Обращаем ваше внимание, что пресс-конференция пройдет не в пресс-центре, а в студии на 3-м этаже.

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