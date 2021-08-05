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Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» обменялись угрозами перед поединками

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В Москве 13 августа на волейбольной арене «Динамо» пройдет турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Перед предстоящими боями его участники обменялись угрозами, сообщает 5 августа РЕН ТВ.

«Большая Мамочка, я слышал, у тебя бой в тот же день, что и у меня. Смотри, если твой соперник сольется, я готов в тот же день провести два боя — с Дациком и с тобой! Вообще в легкую!» — обратился новичок турнира Даниял Т-34 Эльбаев к своему сопернику.

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Выйти на ринг ему предстоит с Вячеславом Дациком.

«Пухляш! Здорово! Ты там много на себя берешь, за один вечер нас двоих шатать хочешь. Я вижу, тренировки идут тебе на пользу? Осваиваешь ходьбу для пенсионеров? После нашего боя ты отправишься на пенсию! До встречи!» — отметил со свой стороны Дацик.

Кроме того, он купил арбуз, прикрепил на него фото соперника и одним ударом разнес его.

Об Эльбаеве высказался также Русская Кувалда — Дмитрий Кудряшов. По его прогнозу, предстоящий бой будет непростым для Дацика.

На турнире также встретятся Денис Вильданов по прозвищу Большой Папа и Брюс Хлебников, известный как «самый сильный мальчик» из 2000-х.

Еще одна пара — Артем Тарасов против Тайсона Дижона. Тарасов известен тем, что принимает любые вызовы — он выходил на ринг с Михаилом Кокляевым, а также неоднократно вызывал на бой Александра Емельяненко.

«Соперник действительно в этот раз серьезный. Он является реальным боксером. Я всю жизнь боролся. Но от этого интереснее! Я буду кушать Тайсона на завтрак, точнее, на ужин в данном случае!» — отметил Тарасов.

Ранее в этот день сообщалось, что россиянин Виталий Кудухов проведет бой с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA панамцем Гильермо Джонсом. Этот бой станет главным в турнире, который пройдет 13 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Начало в 23:00 мск.

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