Два землетрясения зарегистрировали рядом с Курильскими островами

Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения рядом с Курильскими островами. Магнитуда подземных толчков составила 3,7 и 3,5.

По данным сейсмостанции «Южно-Сахалинск», более мощное землетрясение произошло рядом с Малой Курильской грядой. Эпицентр находился на глубине 37 км. Кроме того, очаг на глубине 33 км был зафиксирован вблизи острова Парамушир. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Местные жители не ощутили подземных толчков. Угроза цунами не объявлена.

2 августа сообщалось о землетрясении магнитудой 4,1 на территории Румынии. Эпицентр находился в уезде Васлуй на востоке страны, очаг залегал на глубине 2 км.