Жительница Новосибирска выбросила годовалого сына из окна

В Новосибирске женщина выбросила из окна своего годовалого сына. Как сообщила главный врач новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова, состояние ребенка оценивается как средней тяжести.

«Насколько серьезные травмы он получил, станет известно после того, как его полностью осмотрят врачи», — приводит ее слова kp.ru в четверг, 5 августа.

Отмечается, что по предварительным данным мать выкинула ребенка из окна первого этажа, а после пыталась сбежать с места происшествия, но была задержана полицейскими.

Накануне вблизи жилого дома на улице Шумилова в Москве обнаружили ребенка с травмами, характерными для падения с высоты. Мальчик находился в сознании, разговаривал и повторял, что ему очень больно. В тяжелом состоянии несовершеннолетнего госпитализировали. Врачи диагностировали у него многочисленные переломы, а также закрытую черепно-мозговую травму.

По версии следствия, ребенка 2018 года рождения выбросил из окна пятого этажа отец. По словам очевидцев, мужчина сначала наблюдал за происходящим из окна, после чего скрылся с места происшествия. Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.