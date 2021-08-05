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Жительница Новосибирска выбросила годовалого сына из окна

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В Новосибирске женщина выбросила из окна своего годовалого сына. Как сообщила главный врач новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова, состояние ребенка оценивается как средней тяжести.

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«Насколько серьезные травмы он получил, станет известно после того, как его полностью осмотрят врачи», — приводит ее слова kp.ru в четверг, 5 августа.

Отмечается, что по предварительным данным мать выкинула ребенка из окна первого этажа, а после пыталась сбежать с места происшествия, но была задержана полицейскими.

Накануне вблизи жилого дома на улице Шумилова в Москве обнаружили ребенка с травмами, характерными для падения с высоты. Мальчик находился в сознании, разговаривал и повторял, что ему очень больно. В тяжелом состоянии несовершеннолетнего госпитализировали. Врачи диагностировали у него многочисленные переломы, а также закрытую черепно-мозговую травму.

По версии следствия, ребенка 2018 года рождения выбросил из окна пятого этажа отец. По словам очевидцев, мужчина сначала наблюдал за происходящим из окна, после чего скрылся с места происшествия. Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

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