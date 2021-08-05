Больница в Приморском крае получила оборудование на 9 млн рублей

Городская больница в Лесозаводске (Приморский край) получила технику, необходимую для диагностики сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Стоимость оборудования составила 9 млн рублей.

Техника позволяет своевременно выявлять заболевания пациентов, а также обеспечивать комфортные условия работы для медиков. Больница получила аппарат для исследования функций внешнего дыхания, велоэргометр, кардиореспираторный комплекс, сканер УЗИ, а также два электрокардиографа и электромиограф. Об этом пишет VostokMedia.

В 2019 году в больницу поступили новые флюорограф и маммограф. Также в учреждении оборудовали центр онкологической помощи.

Использовать оборудование смогут студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета, которые работают по договору с горбольницей. 21 человек проходит целевое обучение. После завершения программы они отправятся работать в Дальнегорск.