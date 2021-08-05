Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за жары

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение по чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

С 6 по 8 августа пятый класс чрезвычайной пожарной опасности ожидается в Волгодонском, Аксайском, Красносулинском, Цимлянском, Октябрьском, Родионово-Несветайском и Мясниковском районах, а также в Ростове-на-Дону и по северу Азовского района, пишет RostovGazeta.

В эти же дни сохранится высокая пожароопасность четвертого класса на территории Верхнедонского, Шолоховского, Зерноградского, Егорлыцкого, Кагальницкого, Чертковского районов.

По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», в ряде северо-западных районах региона сохраняется почвенная засуха. Температура воздуха в дневное время составит +34–36 градусов.

Ранее 5 августа сообщалось, что синоптики прогнозируют существенное похолодание в Волгоградской области в течение суток. В ночные часы температура опустится до +13 градусов.