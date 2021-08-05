Фельдшерско-акушерские пункты в Оренбуржье достроили раньше сроков

В Оренбургской области вводят в эксплуатацию 14 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Их построили с опережением намеченных сроков.

Как информирует 56orb.ru, внутри каждого ФАПа будут предусмотрены комфортные условия для приема пациентов: кабинет фельдшера, процедурная, санузел, помещения для хранения лекарственных средств.

При этом с начала года региональный Роспотребнадзор фиксирует увеличение количества жалоб оренбуржцев на оказание платных медицинских услуг. По сравнению с первым полугодием прошлого года число жалоб выросло на 13%, отмечает РИА «Оренбуржье». В ведомстве сообщили, что для восстановления своих прав необходимо обращаться в суд.