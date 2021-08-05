В начале 2021 года китайские власти жестко взяли под контроль работу майнинговых ферм и оборот криптовалюты в стране. Тех, кто не подчинялся, начали просто отключать от электросети. Как отмечает Bloomberg, после вмешательства правительства Поднебесной общая глобальная вычислительная мощность сети биткоин упала примерно на 60% с начала июня.

Куда же делись китайские майнеры? Нет, они не стали фермерами или офисными работниками. Они по-прежнему хотят «рубить» цифровую валюту, только в других странах — в первую очередь в России и Казахстане, где цена на электроэнергию в приграничных с Китаем регионах невероятно низкая. И даже мизерный тариф, установленный, например, для Иркутской области, можно не платить, если подключаться нелегально. Именно так поступают многие «черные майнеры». Проблема очень серьезная. Российские энергетики несут миллиардные потери из-за «черных майнеров», а жители рискуют остаться без энергоснабжения.

Проблема черного майнинга актуальна для всей России. Единой статистики пока нет, но довольно впечатляющие цифры обнародовала компания «Россети». Ее ущерб от деятельности «черных майнеров» превысил 600 млн рублей с 2017 года. Существенная часть задолженностей уже взыскана через суд, отметили в компании. Если суммировать ущерб всех ресурсоснабжающих организаций, то он составит миллиарды рублей.

Серьезные проблемы нелегальные криптофермы создают и жителям ближайших домов: пожары из-за повышенной нагрузки на оборудование и проводку, аварийные отключения электроэенергии, низкое качество ее подачи, высокий уровень шума и многое другое. Местные власти ведут с такими нелегальными предпринимателями неравный бой. Если незаконную лесопилку или автомойку легко выявить земельным контролем, то в домовладение с парой-тройкой ферм просто так не попадешь — нет полномочий.

Профиль нагрузки при потреблении электроэнергии в коммунально-бытовых целях значительно отличается от профиля нагрузки майнинга цифровой валюты. Криптофермы работают 24 часа в сутки.

Например, суточный объем обычного бытового потребления зимой при разрешенной мощности 15 кВт составляет примерно 120–140 кВт/ч, а при майнинге с теми же 15 кВт — уже 360 кВт/ч. То есть майнинг относится к промышленной нагрузке и имеет более плотную загрузку, чем, к примеру, энергоемкий алюминиевый завод. Из-за этого добыча криптовалюты перегружает сети, что негативно влияет на качество электроэнергии, приводит к росту аварийности и увеличивает затраты на ремонт и восстановление сетей.

Тариф на передачу электроэнергии для сельского населения в Иркутской области установлен в размере 0,19 рубля за 1 кВт/ч, а тариф на передачу электроэнергии юридическим лицам — 1,44 рубля. При этом низкий тариф для населения дотирует бизнес — как крупный, так и малый и средний. Когда энергией пользуются подпольные майнеры, оплата электричества, по сути, ложится на бизнес.

Никто не против майнинга, когда он легален и осуществляется вне населённых пунктов на специально отведенных площадках. Эксперты отмечают, что можно решить вопросы с потерями от них, если внести ряд изменений в законодательство. Например, установить ограничения на объем потребления по регулируемым тарифам, то есть дифференциацию (по аналогии с социальной нормой) объема потребления, например, на уровне до 6–7 тыс. кВт/ч в месяц — по регулируемым тарифам, свыше — по нерегулируемым.

С целью исключения майнинга летом дополнительно можно усилить дифференциацию и уменьшить объем потребления по регулируемым тарифам до 2–3 тыс. кВт/ч. Кроме того, нужно ввести в действующее законодательство (ПП РФ 861,442, 354, Жилищный кодекс и т.д.), что потребление электроэнергии оборудованием, предназначенным для добычи криптовалют, не относится к коммунально-бытовому потреблению, а в Правилах технологического присоединения, утвержденных постановлением правительства в методических указаниях по определению размера платы за технологическое присоединение необходимо ввести ограничения по размеру льготной мощности для физических лиц (установить предельную мощность 15 кВт за 550 рублей, всё, что свыше, — расчет по СТС с инвестиционной составляющей, для ИП льготный порог со 150 кВт снизить до 50 кВт).

Если не принять незамедлительные меры по снижению привлекательности использования регулируемых тарифов для деятельности по получению коммерческой прибыли, имеются значительные риски повторения зимой 2021/22 года событий декабря 2020 – января 2021 года, когда были обесточены населенные пункты Иркутского и Шелеховского районов.¶

Автор — депутат законодательного собрания Иркутской области, председатель комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении законодательного собрания Иркутской области

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