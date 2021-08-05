«ВКонтакте» запустит бесплатное приложение для видеозвонков

Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала запуск бесплатного приложения для видеозвонков. Об этом в пресс-службе площадки сообщили в четверг, 5 августа.

Предполагается, что приложение станет альтернативой платным корпоративным сервисам для личного общения и деловых видеоконференций. Оно обладает аналогичными функциями и не имеет ограничений по времени звонка. Кроме того, к разговору можно присоединиться без профиля в соцсети, доступна запись звонка и трансляция на личную страницу или в сообщество.

В пресс-службе «ВКонтакте» отметили, что десктопное приложение дает пользователю возможность сфокусироваться на самом звонке, пока другие вкладки, уведомления и сообщения находятся в соседнем окне. Такой функционал удобен при проведении развлекательных мероприятий, мастер-классов, совещаний и онлайн-встреч, указали в соцсети.

«Звонки в веб-версии останутся, но отдельное десктопное приложение откроет больше возможностей для нашей аудитории. В нем мы сможем реализовать идеи, которые пока упираются в технические ограничения браузеров», — объяснила CEO «ВКонтакте» Мария Краснова.

Новое приложение также включает в себя ряд опций, в числе которых установка AR-фона, демонстрация экрана в разрешении 4К и интеллектуальное шумоподавление.

«Всё это позволит нам предоставить аудитории высочайшее качество онлайн-общения, которое приносит удовольствие, независимо от цели — работы, приятной дружеской встречи или учебы», — сказала Краснова.

Помимо приложения, на всех платформах звонков «ВКонтакте» появится функция «‎Зал ожидания», призванная обеспечить приватность звонков. Так, пользователь сможет присоединиться к разговору только после того, как организатор одобрит его заявку. Это поможет ограничивать подключение нежелательных пользователей, добавили в пресс-службе.

В сентябре 2020 года «ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки на 128 человек для совместной учебы, работы и досуга, а в мае этого года анонсировала запуск на 2048 участников одновременно. Ежемесячно пользователи «ВКонтакте» совершают свыше 150 млн видеозвонков.