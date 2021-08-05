Два уголовных дела возбудили по факту гибели младенца в Южно-Сахалинске

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту гибели двухмесячного мальчика в Южно-Сахалинске. Мать придавила ребенка во сне на диване.

По данным правоохранительных органов, причиной смерти стала механическая асфиксия от сдавления грудной клетки и живота. Установлено, что 26-летняя женщина уснула вместе с ребенком и во сне придавила его. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

В ходе проверки следователи выяснили, что в 2020 году женщина была судима за совершение аналогичного преступления. До февраля 2021 года семья находилась на профилактическом учете в органах опеки. В связи с этим в отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело о халатности.

11 июля сообщалось о гибели новорожденной девочки в Москве. Малышку из окна на седьмом этаже выбросил ее 13-летний брат. Установлено, что мать отвлеклась и оставила девочку наедине с подростком, страдающим психическим заболеванием.