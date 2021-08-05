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В МИД РФ рассказали о готовности оформить визы дипломатам из США

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Россия готова оперативно оформить визы новым сотрудникам посольства США, командируемым для работы в Москве. Об этом в четверг, 5 августа, заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.

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«Готовы учитывать американские озабоченности, в частности оперативно оформить визы новым сотрудникам дипмиссии США в Москве», — сказал он.

По словам Бикантова, несмотря на неконструктивный настрой со стороны Вашингтона, выраженный в отказе продлевать визы дипломатам РФ, Москва «открыта для диалога».

3 августа директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев сообщил «Известиям», что «визовая война» между Россией и США началась по инициативе Вашингтона, при этом американские власти рассматривали это как вариант санкционного давления, однако РФ начала отвечать на эти действия.

Ранее, 2 августа, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил о том, что США призвали 24 российских дипломатов с истекающими сроками виз покинуть страну до 3 сентября. По словам посла, почти все из них уедут без замены, поскольку Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз.

При этом официальный представитель Госдепа Нед Прайс в тот же день заявил, что российские дипломаты, которые три года проработали в Соединенных Штатах, могут обратиться за продлением виз.

Вместе с тем Антонов отметил, что предложения российской стороны обнулить ограничения на деятельность загранучреждений России и США не были услышаны американскими властями.

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