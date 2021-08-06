Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал ввести мораторий на бустерные (повторные) прививки от COVID-19. Это якобы позволит направить больше вакцин в страны с низкими доходами, которым не хватило препаратов для первичной вакцинации. ВОЗ ставит цель: через два месяца привить не менее 10% населения всех стран.

Когда я впервые прочитал новость о необходимости посылать вакцины нуждающимся за счет отказа от ревакцинации, долго не мог понять, что мне всё это напоминает. Потом, наконец, вспомнил, что подобный эпизод был в «Собачьем сердце» Михаила Булгакова. К профессору Преображенскому пришла делегация и предложила купить журналы в поддержку голодающих детей. Он сказал, что не хочет их покупать. Его спросили: жалко денег? Он ответил, что просто не хочет. Мы еще вернемся к этому примеру.

Человек, возглавляющий серьезную международную организацию, предлагает мировому сообществу скинуться и собрать вакцин, чтобы решить глобальную проблему, связанную с пандемией COVID-19. Но так ее решить точно не получится. Во-первых, если сложить вместе все выпускаемые сегодня дозы, этого не хватит для целого земного шара. Даже если отказаться от бустерных инъекций.

Во-вторых, нужно определиться с регионами — куда отправлять вакцины, а также с порядком кампании — кого прививать. Относительно эффективно бы было доставлять препараты туда, где наблюдается серьезное ухудшение эпидемиологической обстановки и где вакцинация — единственная возможность избежать катастрофы. Если же помощь размазать по десяткам мелких государств, никакого толку не будет. Даже если удастся привить хотя бы 10% населения этих стран, проблема не решится. Ни о каком коллективном иммунитете при таких показателях речь не идет. В лучшем случае можно попытаться вакцинировать группы риска. Но опять-таки, учитывая, что ситуация в разных странах различная, вероятен сценарий, при котором доступ к препарату получат не те, кому он нужен, а, скажем, представители местной элиты. В итоге вирус будет продолжать распространяться и мутировать.

Вернемся к произведению Михаила Булгакова. Конечно, профессор Преображенский отказался пожертвовать деньги не из жадности. Просто он прекрасно понимал, что средства никогда не дойдут до голодающих детей. Так же и с вакцинами. Поэтому заявление главы ВОЗ не вызывает ничего, кроме улыбки.

Если всерьез заниматься борьбой с пандемией, то нужно прежде всего стараться искать возможности для расширения производства вакцин. Есть старая истина: если голодающему дать рыбу, он в конце концов умрет от голода, а если дать удочку — всегда будет сыт. В странах, которые испытывают дефицит вакцин, надо попытаться организовать их изготовление — хотя бы там, где есть минимальные технические мощности и компетентные специалисты. Это единственный реальный путь решения проблемы. Напомню, что в конце весны предлагалось отменить патенты на производство вакцин, и многие разработчики были готовы к этому. Свое положительное отношение высказал и президент РФ Владимир Путин. Эта инициатива сама по себе вряд ли сделала бы препараты доступными в глобальном масштабе, но она как минимум могла быть полезной для расширения спектра производственных партнеров.

При этом мы видим странную, если не сказать парадоксальную, картину. По пальцам одной руки можно пересчитать страны, которые смогли не только оперативно разработать вакцины, но и наладить их промышленный выпуск. И когда можно и нужно предоставить доступ к таким продуктам на максимальном количестве рынков, ВОЗ не может организовать одобрение российского «Спутника V». А ведь наш препарат уверенно входит в топ-3 с точки зрения эффективности и безопасности. Тот факт, что он не одобрен в отдельных странах Европы, — немыслимая ситуация на фоне новостей о нехватке вакцин в мире.

У ВОЗ есть международная программа COVAX, подразумевающая выделение вакцин нуждающимся странам, но количество разработок и компаний, попадающих в эту программу, ограничено. По сути, речь идет о картеле, сформированном прежде всего для отстаивания интересов его участников и только потом — для решения социальной задачи.

Вместе с тем у человечества есть опыт совместного противостояния всемирным эпидемиям. Этот опыт формировался по инициативе и при непосредственном участии нашей страны. Так, Россия внесла свой вклад в борьбу с полиомиелитом, оспой и другими инфекциями. В результате по отдельным заболеваниям вопрос был либо полностью решен, либо сведен к минимуму. Вероятно, это происходило потому, что организаторы процесса занимались сначала делом, а потом уже популизмом, а не наоборот. Эти проекты были международными, в том числе под эгидой ВОЗ. Тут и изобретать ничего не нужно — еще живы люди, которые участвовали в той работе. Если ВОЗ потеряет авторитет, а за ним — возможности влияния на глобальные проблемы в здравоохранении, уверен, от этого никто не выиграет.

Автор — директор по развитию RNC Pharma

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