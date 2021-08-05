Украина арестовала 13 российских самолетов за полеты в Крым

Украинский суд арестовал 13 самолетов Airbus одного из российских авиаперевозчиков из-за осуществления полетов в Крым. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя, входящая в состав Генпрокуратуры Украины.

«Судом наложен арест на 13 воздушных судов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из/в закрытого Украиной пункта пропуска «Симферополь-авиа», который находится на временно оккупированной территории АР Крым», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В прокуратуре заявили, что Украина считает осуществление перелетов иностранными компаниями на территорию полуострова нарушением норм международного права, которые якобы подрывают суверенитет страны. Также ведомство пригрозило уголовной ответственностью не только авиаперевозчикам и операторам, но и капитанам воздушных судов за якобы нарушение украинского законодательства.

Уточняется, что регулярные авиаперевозки на полуостров осуществляют не менее 37 российских авиакомпаний. До этого был наложен арест еще на 211 воздушных судов, пишет «Газета.ру».

В апреле сообщалось, что суд Украины заочно арестовал еще 12 самолетов российской авиакомпании за пассажирские перевозки в Крым, а в ноябре прошлого года Украина заочно арестовала еще 44 самолета.

Тогда глава Крыма Сергей Аксенов назвал такое решение Киева мелкой пакостью. По его словам, это не окажет никакого влияния на полеты российских авиакомпаний в регион.

При этом в сентябре украинский суд арестовал еще 65 российских самолетов, совершавших регулярные рейсы на полуостров.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.