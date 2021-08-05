МИД выразил сожаление из-за отказа ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в ГД

Отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ направлять наблюдателей на выборы в Государственную думу вызывает сожаление. Об этом в четверг, 5 августа, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.

«Выражаем сожаление в связи с решением БДИПЧ ОБСЕ отказаться от направления в Российскую Федерацию миссии по наблюдению за выборами. Откровенно разочаровывает де-факто пренебрежительное отношение бюро к нашим усилиям по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции», — сказал Бикантов на брифинге.

По его словам, приглашение российской стороны в адрес иностранных партнеров принять участие в наблюдении были переданы заблаговременно.

«Подчеркиваем, что данное решение не дискриминирует БДИПЧ. Оно касается абсолютно всех иностранных наблюдателей. <...>», — отметил Бикантов.

О том, что ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Госдуму, стало известно 4 августа. Организация объяснила решение ограничениями из-за пандемии COVID-19.

Как считает профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, политолог Андрей Манойло, отказ ОБСЕ направлять наблюдателей на российские выборы невыгоден самой организации. Кроме того, он убежден, что, скорее всего, организация всё же попытается внедрить своих наблюдателей на выборы.

На отказ ОБСЕ также отреагировала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Она выразила сожаление и высказала надежду, что решение может быть пересмотрено, учитывая наработанный БДИПЧ опыт наблюдения в формате ограниченных и специальных миссий.

Отмечалось, что на каждых парламентских выборах в России начиная с 1993 года присутствовали наблюдатели как минимум от одной из структур ОБСЕ.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.