Прямой эфир
Мир
Украина арестовала 13 российских самолетов за полеты в Крым
Экономика
Соглашение по стабилизации цен на подсолнечное масло не будут продлевать
Экономика
Минсельхоз зафиксировал снижение цен на «борщевой набор»
Наука
ФМБА зарегистрировало вакцину от гриппа
Политика
Путин 6 августа посетит Башкирию и Челябинскую область
Мир
Власти Греции ввели в двух районах комендантский час из-за COVID-19
Общество
Жара до +30 градусов ожидается в Московском регионе в выходные
Наука
В России разработали устройство ранней диагностики рака
Общество
Трудовых мигрантов обяжут проходить дактилоскопию для пребывания в России

Соглашение по стабилизации цен на подсолнечное масло не будут продлевать

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло в России после 1 октября не будет продлеваться. Об этом в четверг, 5 августа, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Мы считаем что тех постоянно работающих механизмов, которые были приняты, будет достаточно, поэтому соглашение закончит свое действие и уйдет в прошлое», — сказал он журналистам.

Подсолнечный круг: цены на масло будут «держать» до осени
Производители готовы добровольно пойти на такие условия работы

Он отметил, что с осени начнет работать демпферный механизм по семечке и подсолнечному маслу.

«У нас осталось только подсолнечное масло, и оно подкреплено еще системой субсидирования, у нас с вами начинает работать демпфер с осени по семечке, по подсолнечному маслу», — заключил министр.

16 декабря 2020 года Минпромторг, Минсельхоз подписали соглашение с производителями о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Согласно документам, максимальная розничная цена на сахар не должна превышать 46 рублей за 1 кг, а подсолнечного масло не должно стоить дороже 110 рублей за 1 л. Действие соглашения заканчивается 1 октября 2021 года.

22 марта, в правительстве России сообщили о введении дополнительных мер по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Было предложено простимулировать производителей путем субсидирования и продления соглашений в совокупности с рядом поддерживающих мер.

24 марта стало известно, что производители подсолнечного масла получат из федерального бюджета субсидию в 10 рублей за каждый литр масла, который они продали по фиксированной оптовой цене в 95 рублей. Таким образом субсидии государства смогут покрыть часть потерь отрасли и поддержать бизнес в сложной экономической ситуации.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021