Соглашение по стабилизации цен на подсолнечное масло не будут продлевать

Соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло в России после 1 октября не будет продлеваться. Об этом в четверг, 5 августа, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Мы считаем что тех постоянно работающих механизмов, которые были приняты, будет достаточно, поэтому соглашение закончит свое действие и уйдет в прошлое», — сказал он журналистам.

Он отметил, что с осени начнет работать демпферный механизм по семечке и подсолнечному маслу.

«У нас осталось только подсолнечное масло, и оно подкреплено еще системой субсидирования, у нас с вами начинает работать демпфер с осени по семечке, по подсолнечному маслу», — заключил министр.

16 декабря 2020 года Минпромторг, Минсельхоз подписали соглашение с производителями о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Согласно документам, максимальная розничная цена на сахар не должна превышать 46 рублей за 1 кг, а подсолнечного масло не должно стоить дороже 110 рублей за 1 л. Действие соглашения заканчивается 1 октября 2021 года.

22 марта, в правительстве России сообщили о введении дополнительных мер по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Было предложено простимулировать производителей путем субсидирования и продления соглашений в совокупности с рядом поддерживающих мер.

24 марта стало известно, что производители подсолнечного масла получат из федерального бюджета субсидию в 10 рублей за каждый литр масла, который они продали по фиксированной оптовой цене в 95 рублей. Таким образом субсидии государства смогут покрыть часть потерь отрасли и поддержать бизнес в сложной экономической ситуации.