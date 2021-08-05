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«Норникель» оценил траты на восстановление биоресурсов после аварии

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ГМК «Норникель» оценил в 3,6 млрд руб. траты компании на восстановление водных биологических ресурсов после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Это в четверг, 5 августа, следует из отчета компании.

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«Исходя из имеющихся на текущий момент оценок менеджмента, вероятная величина оттоков экономических выгод, включающая возмещение ущерба и восстановление водных биологических ресурсов, составила 3,6 млрд рублей и была включена в состав экологических резервов на 30 июня 2021 год», — говорится в отчете компании.

Федеральное агентство по рыболовству 29 июля подало иск к структуре «Норникеля» о взыскании ущерба водным биоресурсам, причиненного в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3, на сумму 58,7 млрд рублей

Авария на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре «Норникеля») в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизельного топлива из-за резкой просадки опор фундамента получил повреждения, в результате вылилось почти 21 тыс. т топлива. Было возбуждено уголовное дело, сотрудников ТЭЦ задержали.

Региональное подразделение Росприроднадзора осенью того же года подало в суд иск к НТЭК с требованием компенсации около 148 млрд рублей за ущерб от произошедшего. На следующий день «Норникель» заявил, что планирует оспорить в суде методику Росприроднадзора по определению ущерба.

В начале февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с НТЭК 146 млрд рублей за нанесение вреда окружающей среде. В том же месяце компания получила требование Красноярского края о возмещении вреда объектам животного мира в связи с аварией на ТЭЦ в Норильске на сумму 494 млн рублей.

10 марта президент России Владимир Путин отметил, что компания «Норникель» выполняет обязательства по ликвидации ущерба экологии, нанесенного в результате разлива дизельного топлива в Норильске Красноярского края. Глава государства призвал полученные от компании средства в виде штрафа в размере 146,2 млрд рублей использовать на восстановление экологии в регионе.

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