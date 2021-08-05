Строительство моста через реку Омь завершается в Омской области

В Калачинске Омской области раньше срока завершается строительство двухполосного моста через Омь. Переправа готова на 81%. Для пешеходов она откроется 6 августа.

«К 11 августа подрядчик приступает к завершающему этапу строительства подходов: земляное полотно готово, песчаная подушка готова, сегодня на объект будет завезен щебень, после чего подрядчик приступит к устройству асфальтобетонного полотна. Кроме того, уже выполнены работы по гидроизоляции и устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия», — рассказал директор КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области» Динар Курманов.

Сейчас ведутся работы по берегоукреплению, а вскоре будет демонтирован временный пешеходный мост, передает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Ранее в Омске начался демонтаж старого железнодорожного моста, перекинутого через реку Омь более 50 лет назад. К сносу конструкций приступила специальная техника. Речь идет о сооружении, которое располагается между станциями Московская и Комбинатская в Центральном округе города. В октябре 2019 года стало известно о планах по замене моста. Стоимость проекта оценили в 2 млрд рублей, завершить работы планировалось в 2021-м. В марте этого года завершился важный этап работ, предшествующий вводу в эксплуатацию.