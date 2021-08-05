Органы соцзащиты помогут семье выброшенного из окна отцом мальчика

При необходимости органы социальной защиты окажут помощь семье мальчика, которого отец выбросил из окна в Москве. Об этом агентству городских новостей «Москва» в четверг, 5 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения.

В настоящее время мальчик находится в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь. Уточняется, что ранее семья не обращалась за социальной помощью. Сотрудники соцзащиты свяжутся с родными мальчика и при необходимости помогут им.

Мальчика с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили вечером 4 августа возле жилого дома на улице Шумилова в Москве. Мальчик находился в сознании, разговаривал и повторял, что ему очень больно.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, пишет сайт kp.ru. Все случилось на глазах у бабушки мальчика, с которой поссорился отец и решил таким образом выместить злость.

По данным следствия, ребенка выбросил из окна квартиры на пятом этаже родной отец. Мужчина был задержан ранее 5 августа. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

По предварительным данным, ранее мужчина не был судим, однако его привлекали к административной ответственности по факту неисполнения родительских обязанностей, пишет «Москва 24».

Ранее 5 августа мать выброшенного из окна мальчика рассказала об отношениях с мужем. По ее словам, в последние несколько дней у нее с мужем были конфликты, мужчина злоупотреблял спиртным.