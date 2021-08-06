В конце июля в итальянском Неаполе прошла министерская встреча по климату и энергетике в рамках «группы двадцати» (G20). Событие довольно примечательное. Во-первых потому, что подобная встреча, направленная на согласование позиций стран G20 по сокращению выбросов парниковых газов, состоялась впервые. Во-вторых потому, что она предваряет саммит лидеров G20, который пройдет в Риме 30–31 октября, и 26-ю Конференция ООН по изменению климата (COP-26), которая запланирована на 31 октября – 12 ноября в Глазго. Согласование позиций стран G20 имеет едва ли не решающее значение для сокращения антропогенных выбросов парниковых газов, так как их совокупный вклад в мировой показатель составляет около 80%.

Состоявшая министерская встреча вновь подчеркнула противоречивость ряда позиций ведущих экономик мира в области противодействия климатическим изменениям и выявила наиболее сложные для согласования темы будущих переговоров. Можно вспомнить, что на повестке COP-26 стоят такие темы, как обеспечение углеродной нейтральности к середине XXI века и удержание прироста глобальной средней температуры в пределах 1,5 °C сверх доиндустриальных уровней.

В Неаполе удалось сделать акцент на необходимости удержать прирост температуры в пределах 1,5 °C, а не 2 °C, как было характерно для предыдущих заявлений G20. Это приближение к целям Парижского соглашения, что должно значительно сократить риски и воздействие изменения климата. Вместе с тем остались несогласованными вопросы об ускорении декарбонизации за счет установления даты отказа от угольной генерации (без технологий улавливания и хранения углерода) и об определении даты прекращения международной поддержки таких проектов, а также сроков отказа от неэффективного субсидирования ископаемого топлива. Италия, которая сейчас председательствует в G20, намерена вынести данные вопросы на дальнейшее обсуждение на саммите лидеров, признавая вслед за Парижским соглашением, что следует принимать во внимание национальные обстоятельства государств.

Министерские встречи — возможность для стран обозначить приоритеты, отточить формулировки своих позиций и понять направления усиления аргументации. Для России актуальные приоритеты в международных переговорах по климату, согласно заявлениям министра экономического развития Максима Решетникова в Неаполе, — устойчивое восстановление экономики после коронавирусного кризиса, отстаивание низкоуглеродного потенциала атомной и гидроэнергетики, признание лесных проектов как способа сокращения углеродного следа и активизации мер по противодействию климатическим изменениям в городах. Устойчивому восстановлению и усилению роли городов в коммюнике по итогам министерской встречи отведено заметное место.

В частности, устойчивое восстановление увязано с повышением энергоэффективности и развитием циркулярной экономики, а также с необходимостью обновления принципов энергетического сотрудничества, которые были сформулированы в отдельном приложении как Неаполитанские принципы энергетического сотрудничества. В приложение вынесен и План действий для «умных» и устойчивых городов, предлагающий варианты добровольных действий и мер в области энергетики и природосберегающих решений или экосистемного подхода. Атомная энергетика отмечена в коммюнике в контексте ускорения перехода к «чистой» энергетике с призывом поддерживать высочайшие стандарты безопасности и нераспространение ядерного оружия. Лесные проекты в этот раз в коммюнике затронуты не были, но они определенно будут обсуждаться на COP-26 — при доработке правил реализации Парижского соглашения.

Министерские встречи — это также возможность для двусторонних переговоров. Для России, что вполне ожидаемо, в центре таких контактов оказалось европейское трансграничное углеродное регулирование, проект которого был представлен ЕС незадолго до встречи в Неаполе, 14 июля. Министр экономического развития России затронул эту тему как в переговорах с представителем ЕС, так и в диалоге с представителями крупнейших экономик союза — Германии и Франции. Российская сторона высказала опасения относительно ущерба, который новое регулирование может нанести взаимной торговле, и предложила поиск более конструктивных альтернатив, таких как многосторонний подход к принятию климатических обязательств. Тем не менее, пока ЕС намерен продолжать переговоры и дорабатывать проект, предусмотрев адаптационный период внедрения регулирования до 2026 года, начиная с которого планируется взимать плату с некоторых углеродоемких товаров, импортируемых в Европу.

Автор — руководитель направления «Климат и зеленая энергетика» ЦСР

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