Названы самые продаваемые автомобили в России по итогам июля

В России самым продаваемым новым легковым автомобилем по итогам июля 2021 года стала российская Lada Granta. Это следует из опубликованного 5 августа отчета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В июле россияне приобрели 10 885 автомобилей семейства Lada Granta, что на 6% меньше, чем в прошлом году. На втором месте стоит Lada Vesta, которую выбрали 10 223 россиянина. Это на 4% больше, чем в июле 2020 года. Третье место у Kia Rio — 5640 машин. Продажи модели по сравнению с июнем прошлого года уменьшились на 20%.

В топ-10 наиболее популярных моделей по итогам продаж в июле 2021 года также вошли: Hyundai Creta (5246 ед., −26%), Hyundai Solaris (4592 ед., +13%), Lada Niva (4555 ед., +29%), Skoda Rapid (4311 ед., −18%), Volkswagen Polo (4229 ед., −38%), Renault Duster (3408 ед., +17%), Lada Largus (3345 ед., −10%).

15 июня специалисты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, какие цвета кузова выбирают мужчины и женщины при покупке нового автомобиля.

Так, самым популярным цветом является белый. За него проголосовали 26,6% мужчин и 24,3% женщин. Черный цвет также больше по душе мужчинам, чем женщинам — 21% против 16,6%. А вот серебристый, наоборот, чаще выбирают женщины (15,9%), чем мужчины (12,7%)