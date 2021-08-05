Похолодание до +13 градусов прогнозируют в Волгоградской области

Синоптики прогнозируют существенной похолодание в Волгоградской области в течение суток. В ночные часы температура опустится до +13 градусов.

Согласно прогнозам, в ближайшие дни осадки не ожидаются. В регионе установится переменная облачность. Об этом пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

В Волгограде днем 6 августа ожидается температура +31…+33 градуса, в ночные часы около +20 градусов. По всей области в дневные часы ожидается до +33 градусов, ночью +18 градусов. Похолодание до +13 градусов прогнозируют в отдельных районах.

Несмотря на снижение температуры, в регионе сохранится чрезвычайная пожароопасность. Жителей Волгоградской области просят не разводить костры на открытой местности.