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Документы на регистрацию кандидатов на выборы в ГД подали 15 партий

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Документы для регистрации федерального списка кандидатов на предстоящие выборы в Госдуму в Центризбирком России подали 15 партий. Об этом в четверг, 5 августа, сообщил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

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«Пятнадцать партий принесли необходимые документы для регистрации, срок предоставления документов истек», — сказал журналистам Шевченко.

Отмечается, что ЦИК приостановил прием документов для регистрации списка кандидатов 4 августа в 18:00.

Накануне стало известно, что БДИПЧ ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Госдуму. Организация объяснила решение ограничениями из-за пандемии COVID-19.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова 5 августа заявила, что глубоко сожалеет в связи с решением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму.

В свою очередь, политолог Дмитрий Солонников назвал провокацией отказ ОБСЕ посылать наблюдателей для контроля за ходом выборов в Госдуму. По его словам, никаких препятствий, для того чтобы мониторинг выборов в Госдуму состоялся, нет и, судя по всему, это решение в ОБСЕ приняли уже давно.

14 июля сообщалось о том, что ЦИК заверила списки кандидатов от 15 партий на предстоящих выборах в Госдуму. От партий участие в выборах примет более 4 тыс. кандидатов, не считая около 200 самовыдвиженцев.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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