СК показал кадры допроса подозреваемого в убийстве семьи в Хакасии

Следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия 5 августа показало видео допроса Федора Панова, жителя села Джирим Ширинского района, подозреваемого в убийстве семьи из пяти человек. На записи мужчина в кабинете следователя дает показания.

Также ведомство опубликовало кадры из дома, где произошло преступление.

Об убийстве семьи из пяти человек стало известно ранее в этот день. По сообщениям, тела хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки и брата мужа без признаков жизни обнаружили на территории домовладения в Джириме. Панов, отбывавший наказание за совершенную ранее расправу над двумя женщинами, был задержан.

По признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии») было возбуждено уголовное дело.

Между тем родственница убитой семьи рассказала РЕН ТВ, что она ранее не была знакома с Федором Пановым. Однако она подтвердила то, что он встречался с дочерью убитых Мариной. По ее словам, после расправы Панов позвонил Марине, которой в тот момент не было в доме, и сказал, что убил ее семью. Тогда девушка обратилась к местным жителям, и те отправились на поиски предполагаемого убийцы.

Ранее жительница села рассказала, что между подогреваемыми в убийстве и дочерью погибших были романтические отношения. Еще одна женщина между тем заявила, что местное население боялось Федора Панова.

Глава Ширинского района Сергей Зайцев сообщил, что Федор Панов зарезал в этом селе другую семью — женщину и ее дочь. По его словам, за это преступление он отсидел 18 лет.