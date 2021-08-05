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Жара до +30 градусов ожидается в Московском регионе в выходные
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Жара до +30 градусов ожидается в Московском регионе в выходные

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В предстоящие выходные в Московском регионе температура поднимется до +30 градусов. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает Гидрометцентр России.

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По прогнозам синоптиков, в пятницу и в ночь на субботу в столице и по области пройдут дожди.

«После прохождения фронтальных дождей в столицу придет очень теплая погода. Значения средней суточной температуры превысят климатическую норму на пять градусов», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Согласно прогнозу, днем в пятницу воздух в городе прогреется до +20...+22 градусов, по области — до +18...+23 градусов.

В субботу и воскресенье днем в Москве ожидается +27...+29 градусов, в Подмосковье — +26...+31 градус.

9 и 10 августа ночью ожидается +14...+19 градусов, днем — +25...+30 градусов, без осадков, ветер слабый.

5 августа в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшой дождь. Днем в Москве и Подмосковье прогнозируется до +25 градусов, в ночь на пятницу похолодает до +14 градусов в городе и до +11 градусов по области, пишет «Москва 24».

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