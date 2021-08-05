Эксперт назвал преимущества кнопочных телефонов

Около 25% людей в России используют кнопочные устройства, спрос на них остается стабильно высоким. Об основных преимуществах гаджета рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

«С точки зрения безопасности можно сказать, что смартфон — это локальное устройство, которое имеет доступ к фотографиям и различному контенту, к банковским данным. А кнопочный телефон — это обыкновенная «звонилка», не имеющая дополнительных возможностей и конфиденциальной информации о владельце», — объяснил эксперт «Газете.ру».

Еще одним преимуществом, по мнению Кускова, является то, что кнопочный телефон можно использовать несколько дней без подзарядки, в то время как смартфон нужно заряжать несколько раз за день.

Он отметил, что часть людей в настоящее время используют эти телефоны и будут делать это в дальнейшем.

«Если взять продажи сотовых телефонов по России, то где-то порядка 25% людей используют кнопочные устройства. Это и частные лица, которые заменяют кнопочным телефоном стационарный, чтобы платить меньше денег, и бизнес-компании, которые используют кнопочный телефон в рабочих целях», — заключил он.

Ранее, 23 июля, член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев заявил «Известиям», что главная причина роста спроса на кнопочные мобильные телефоны в России — это паранойя.

В свою очередь, генеральный директор Price.ru Елена Суховей связала рост популярности у россиян на кнопочные мобильные аппараты с общим спадом покупательской активности из-за экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса.