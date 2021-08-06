Психолог назвала правильный способ рассказать ребенку о разводе

Для разговора с ребенком о разводе оба родителя должны выделить время и объяснить ему, что происходящее — не его вина. Об этом и о других проблемах, которые могут возникнуть в семье и о том, как с ними справиться, «Известиям» рассказала психолог МЕДСИ Premium Екатерина Кулагина.

Лучше всего, если при объявлении о переменах, которые ожидают ребенка после развода родителей, будут присутствовать и мама, и папа. Если такой возможности нет, то ответственность за разговор должен взять на себя тот родитель, которому ребенок больше доверяет, подчеркивает специалист. Значительно хуже, когда информация приходит ребенку от третьих лиц: бабушек, друзей, соседей. В это случае у ребенка нет возможности задать вопросы «первоисточнику», что усиливает тревогу.

Для разговора следует выделить специальное время, подчеркивает Кулагина.

«Да, это трудно. Но важные жизнеопределяющие вещи не сообщаются «между делом» — это унижает и обесценивает переживания ребенка. Для него мир рушится в любом случае, и к этому нужно отнестись с максимальным уважением <...> Что сказать? Что взрослые люди иногда не могут жить вместе по взрослым причинам. Что это только их взрослый вопрос и ребенок здесь никак не виноват и не сможет повлиять на ситуацию в будущем», — рассказала психолог.

Ребенку важно донести, что мама и папа останутся для него любящими родителями и будут продолжать с ним общаться, несмотря на то что отношения между ними изменятся. Необходимо также показать, что родителям жаль причинять ребенку боль, но они не видят другого решения, поэтому будут стараться компенсировать случившееся по мере сил.

«И конечно, если в семье несколько детей, то первоначальный разговор желательно проводить в присутствии их всех. А вот на дальнейшие вопросы можно отвечать уже один на один. И хорошо, если эти вопросы будут — это для ребенка естественный способ справиться с болью», — объяснила Кулагина.

Иногда всё же развода можно избежать, обратившись к специалисту, подчеркнула она. Человек, который занимается проблемами между супругами, — семейный психолог. Он знает, как устроена психика человека, какие трудности люди преодолевают на своем жизненном пути и разбирается в тонкостях и нюансах отношений, этапах развития семьи, неизбежных кризисах и способах их эффективного разрешения, а также особенностях коммуникации между людьми, типах привязанности и межпоколенческих процессах.

«Семья — это место, где человеку должно быть хорошо. Соответственно, если человек не может уверенно сказать о себе подобное, если в супружеских или детско-родительских отношениях у человека возникает дискомфорт любого рода, семейный психолог поможет понять, что происходит, выявить скрытые процессы и найти пути разрешения противоречий», — отметила психолог, добавив, что чем раньше человек обратится за помощью, тем легче противоречия могут быть устранены.

Неожиданные проблемы в семье могут возникнуть, если все ее члены разом оказались «в заточении» дома: родители перешли на дистанционную работу, а ребенок — на дистанционное обучение. Для начала Кулагина рекомендует смириться с тем фактом, что такое произошло и что виноваты в этом вовсе не все члены семьи. Такой подход поможет не срывать на близких возникающее раздражение.

Кроме того, специалист посоветовала составить совместный график занятости каждого, в котором учесть не только обязательную «работу-учебу», но и приготовление пищи, сон и возможность расслабления для всех на равных условиях. Затем можно ранжировать общий список задач по важности.

При этом ставить собственную занятость на первое место и заставлять остальных членов семьи подстраиваться неизбежно приведет к скандалам.

«Из практических мелочей: закупить набор берушей и наушников и активно каждому ими пользоваться; чаще заказывать готовую еду, чтоб сократить время «готовки на всю семью» и освободить место на кухне; оплатить мобильный интернет и при любой возможности переносить рабочие процессы в машину, парк или ближайшее кафе; обязательно планировать время на «побыть одному» для каждого. И помнить, что это не навсегда: удаленка пройдет, а близкие люди останутся», — советует психолог.

Иногда же причинами для ссор и скандалов семье может стать финансовая зависимость одного из партнеров от второго. Это может быть как временным явлением — например, декретный отпуск, болезнь или период поиска работы, — или постоянным, когда партнеры исходно договорились о взаимоудобном финансовом взаимодействии, а потом «что-то пошло не так» и один или оба партнера начали эти договоренности нарушать не в пользу другого.

Как правило, в первом случае у попавшего в зависимость партнера обычно остаются ресурсными какие-либо другие сферы совместности: досуг, эмоции, круг общения, опыт и знания. В этом случае имеет смысл обозначать проблему и пересматривать финансовые договоренности с учетом изменившихся условий.

Во втором случае, вероятно, что доминирующий партнер попал в искушение «перекрыть» за счет финансовой сферы какие-либо другие дефицитные области: стремление к власти, статусу, компенсация детских травм, предположила Кулагина. В такой ситуации требуется работа над альтернативными способами «закрытия» эмоциональных дефицитов.

«А есть еще третий вариант, когда исходно никаких договоренностей не было и в помине, просто как-то само так сложилось. Тогда наверняка можно сказать, что был период, когда состояние зависимости было выгодно и несамостоятельному партнеру тоже. В этом случае стоило бы разбираться с предысторией, вторичными выгодами и сложившимися стереотипами взаимодействия», — заметила психолог.

25 мая исследовательский холдинг «Ромир» представил результаты опроса, согласно которым самым верным способом борьбы с тревогой для россиян является времяпрепровождение с друзьями или родственниками. Заедают стресс сладким 27% опрошенных, а успокоительные препараты принимают 22% граждан.