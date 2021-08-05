Психотерапевт дал советы по выбору времени для отпуска

Врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал, как выбрать подходящее время для отпуска.

В беседе с «Радио 1» 4 августа специалист отметил, что если человек любит больше двигаться и хочет запастись энергией от общения с природой, то в отпуск лучше всего идти ближе к осени, чтобы не подвергать себя экстремальной жаре и активно проводить время в путешествии.

Если же человек планирует отдыхать, лежа на пляже и питаясь в условиях санатория, то для отпуска лучше всего выбрать летнее время.

Психотерапевт посоветовал по возможности разделять отпуск, чтобы часть дней отдыхать в конце лета, а вторую часть израсходовать осенью. Если же человек любит активный зимний отдых, то вторую половину отдыха можно планировать на зиму, пишет RT.

22 июля россиянам дали советы для настоящего отдыха в отпуске. Так, главврач Центральной клинической психиатрической больницы Московской области Антон Масякин рассказал, что для того, чтобы по-настоящему отдохнуть в отпуске, следует сменить свою привычную деятельность, дабы переключиться и получить новые впечатления.