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101-летнюю женщину в Ивановской области вылечили от COVID-19

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Врачи Ивановской области вылечили от коронавируса 101-летнюю пациентку. Об этом в четверг, 5 августа, заявил директор департамента здравоохранения Ивановский области Артур Фокин.

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По словам Фокина, женщина успешно прошла лечение от коронавирусной инфекции.

Как пишет «Газета.ру», пациентка лечилась в кардиодиспансере.

Ранее, 3 августа, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что практически всех пожилых людей необходимо вакцинировать от COVID-19, исключение может быть только по медицинским показаниям.

Министр также обратил внимание на то, что более 98% пациентов с коронавирусом, поступающих на госпитализацию, не были привиты от коронавируса. По его словам, это указывает на то, что вакцинация работает.

Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя предложение главы Минздрава, отметил, что самая главная группа риска по медицинским показаниям — это группа риска от 60 и выше. По его словам, граждан старше 60 лет требуется полностью вакцинировать либо обеспечить им соблюдение домашнего режима.

Ранее, 28 июля, в подмосковной Балашихе медики вылечили 101-летнюю женщину, которая была госпитализирована с коронавирусной инфекцией.

В июне в Улан-Удэ врачи вылечили от COVID-19 101-летнюю женщину. В больнице она пробыла две недели в тяжелом состоянии. Из медучреждения пациентку со словами благодарности медикам забрала дочь.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах «стопкоронавирус.рф» и «доступвсем.рф», а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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