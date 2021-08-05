Прямой эфир
Спорт
Борец-вольник Угуев завоевал золото на Олимпиаде в Токио
Происшествия
На Садовом кольце в Москве загорелись строительные леса
Авто
Продажи новых автомобилей в России в июле сократились на 4%
Наука
Корабль Starliner увезли в сборочный цех из-за выявленных неполадок
Спорт
Российский борец-вольник Сидаков вышел в финал ОИ в весе до 74 кг
Пресс-релизы
На юге России впервые состоится выставка художника Бэнкси
Спорт
Россиянина Мизинова сняли с соревнований по спортивной ходьбе на ОИ
Армия
Россия задействует четыре бомбардировщика Ту-22М3 на учениях в Узбекистане
Политика
Три партии присоединились к соглашению ЕР о безопасных выборах в Госдуму

Опрос показал уровень доверия россиян к «еде будущего»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Каждый второй россиянин доверяет «еде будущего», так как она произведена учеными в научных лабораториях. Об этом свидетельствуют результаты опроса венчурного фонда Fuel for Growth, с которыми ознакомились «Известия».

Пище — блок: рестораны предложили обязать подавать уменьшенные порции
Поможет ли такая мера бороться с лишними отходами в заведениях общепита

В исследовании приняли участие 1740 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Выяснилось, что половина опрошенных потребителей готовы переплачивать за альтернативные продукты питания.

При этом 36% опрошенных граждан считают, что еда будущего — пища, созданная с учетом индивидуальных потребностей человека. Еще 32% россиян убеждены, что это инновационные продукты, соответствующие правилам здорового образа жизни. По мнению каждого третьего россиянина, еда будущего — это традиционные продукты питания, созданные в научных лабораториях.

Как показали результаты исследования, 33% респондентов полагают, что человечество полностью перейдет на еду будущего через 50 лет. С тем, что это произойдет через 100 лет, согласны 22% опрошенных. Вместе с тем каждый пятый думает, что большая часть продуктов будет иметь альтернативу уже через 10 лет.

«В настоящее время спрос на полезные продукты является самой большой потребительской тенденцией в сфере питания. Потребители все чаще ищут продукты с более низким содержанием сахара, жира, глютена или лактозы. Наше исследование показало, что половина опрошенных готовы переплачивать за альтернативные продукты, причем большинство из них до 30% от стоимости традиционных продуктов питания,» — отметил управляющий партнер фонда Fuel for Growth Андрей Зюзин.

Согласно опросу, большинство респондентов (74%) заметили более частое появление альтернативных продуктов питания на прилавках магазинов. Помимо этого, треть россиян уже употребляют сахарозаменители, растительное мясо и альтернативное молоко несколько раз в неделю. Среди факторов, побуждающих граждан отдавать предпочтение альтернативной еде, — польза для здоровья и и отсутствие вреда для окружающей среды.

В конце мая другой опрос показал, что 78% опрошенных россиян предпочитают продукты питания местных производителей. При этом 52% респондентов предпочитают региональных производителей из-за высокого качества продуктов и натурального сырья, из которого их готовят. 23% россиян привлекает низкая цена местных товаров, еще 25% покупают «у своих», чтобы поддержать местного производителя.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021