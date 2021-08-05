Опрос показал уровень доверия россиян к «еде будущего»

Каждый второй россиянин доверяет «еде будущего», так как она произведена учеными в научных лабораториях. Об этом свидетельствуют результаты опроса венчурного фонда Fuel for Growth, с которыми ознакомились «Известия».

В исследовании приняли участие 1740 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Выяснилось, что половина опрошенных потребителей готовы переплачивать за альтернативные продукты питания.

При этом 36% опрошенных граждан считают, что еда будущего — пища, созданная с учетом индивидуальных потребностей человека. Еще 32% россиян убеждены, что это инновационные продукты, соответствующие правилам здорового образа жизни. По мнению каждого третьего россиянина, еда будущего — это традиционные продукты питания, созданные в научных лабораториях.

Как показали результаты исследования, 33% респондентов полагают, что человечество полностью перейдет на еду будущего через 50 лет. С тем, что это произойдет через 100 лет, согласны 22% опрошенных. Вместе с тем каждый пятый думает, что большая часть продуктов будет иметь альтернативу уже через 10 лет.

«В настоящее время спрос на полезные продукты является самой большой потребительской тенденцией в сфере питания. Потребители все чаще ищут продукты с более низким содержанием сахара, жира, глютена или лактозы. Наше исследование показало, что половина опрошенных готовы переплачивать за альтернативные продукты, причем большинство из них до 30% от стоимости традиционных продуктов питания,» — отметил управляющий партнер фонда Fuel for Growth Андрей Зюзин.

Согласно опросу, большинство респондентов (74%) заметили более частое появление альтернативных продуктов питания на прилавках магазинов. Помимо этого, треть россиян уже употребляют сахарозаменители, растительное мясо и альтернативное молоко несколько раз в неделю. Среди факторов, побуждающих граждан отдавать предпочтение альтернативной еде, — польза для здоровья и и отсутствие вреда для окружающей среды.

В конце мая другой опрос показал, что 78% опрошенных россиян предпочитают продукты питания местных производителей. При этом 52% респондентов предпочитают региональных производителей из-за высокого качества продуктов и натурального сырья, из которого их готовят. 23% россиян привлекает низкая цена местных товаров, еще 25% покупают «у своих», чтобы поддержать местного производителя.