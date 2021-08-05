На Садовом кольце в Москве загорелись строительные леса

Огонь охватил строительные леса на здании, находящемся на Садовом кольце в Москве. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его данным, возгорание произошло на улице Земляной Вал на здании Дома Chkalov.

На место происшествия направлены экстренные службы. О пострадавших не сообщается.

30 июля на московском складе на улице Перерва вспыхнул крупный пожар. Огонь распространился на площади 2 тыс. кв. м. По информации МЧС, в тушении пожара участвовали вертолеты МАЦ.

Возгорание было ликвидировано в 04:52 мск. Сообщения о погибших не поступали.