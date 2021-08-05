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Три партии присоединились к соглашению ЕР о безопасных выборах в Госдуму

Почти 400 приусадебных участков подтопило в Амурской области

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Новая волна паводка пришла в Амурскую область и Благовещенск. За сутки в Бурейском и Архаринском районах подтопило 388 приусадебных участков и 63 жилых дома.

Уровни Амура и Зеи в районе Благовещенска выросли примерно на 0,25 м. Значительный прирост уровней воды ожидается в течение двух суток. В областном центре специалисты приступили к восстановлению дамб в районе улицы Амурской, у завода «Амурский металлист» и в районе озера Утесное.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев уточнил, что в поселке Зазейском подтоплено около 80% территории. Об этом пишет «Амурская служба новостей».

Гидрологическую ситуацию в Бурейском и Архаринском районах оценил губернатор Василий Орлов. За минувшие сутки дома подтопило в 21 населенном пункте 11 муниципальных образований. В Зейском районе подтопило шесть участков автомобильных дорог.

6 августа глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов посетит села Усть-Ивановка, Гродеково и Владимировка, где предполагается строительство объектов инженерной защиты.

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