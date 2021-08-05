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Блогер Тарасов обратился с угрозами к боксеру Тайсону Дижону

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Блогер и боец Артем Тарасов обратился с угрозами к своему сопернику, боксеру Тайсону Дижону по прозвищу Африканский Тайсон, напомнив о бое Майка Тайсона, в котором тот откусил противнику, Эвандеру Холифилду, ухо. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Я буду кушать Тайсона на завтрак. Точнее, на ужин в данном случае. [...] Ну что, Тайсон? Артем «Холифилд» Тарасов идет за тобой. И в этот раз я откушу тебе ухо!» — заявил Тарасов.

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По его словам, главное в поединке — перебороть самого себя, а вместе с тем устроить для зрителей красивый бой.

Блогер также отметил, что на этот раз ему предстоит встретиться с достойным соперником.

Ранее в этот день сообщалось, что россиянин Виталий Кудухов проведет бой с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA, панамцем Гильермо Джонсом. Этот бой станет главным в турнире, который пройдет 13 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Перед поединком Кудухова и Джонса на ринг выйдут боец Вячеслав Дацик и Даниял Эльбаев по прозвищу Т-34, Тайсон Дижон и Артем Тарасов, звезда силового экстрима 2000-х Брюс Хлебников и обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Начало в 23:00 мск.

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