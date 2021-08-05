Политолог раскритиковал отказ ОБСЕ направлять наблюдателей на выборы в ГД

Отказ ОБСЕ направлять наблюдателей на российские выборы невыгоден самой организации. Такое мнение в четверг, 5 июля, высказал профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, политолог Андрей Манойло.

«Если ОБСЕ не будет выставлять своих наблюдателей на выборах в Госдуму, от этого проиграет только само ОБСЕ. Я думаю, что после этого резкого заявления они, скорее всего, сдадут назад и попытаются внедрить своих наблюдателей на выборы», — сказал Манойло в беседе с РЕН ТВ.

По его словам, решение ОБСЕ не направлять на выборы в Россию наблюдателей обусловлено подбором кадров из организаций, признанных в РФ нежелательными.

«Насколько я понимаю, ОБСЕ не очень понравилось то, что наблюдателями не могут быть люди, работающие в признанных в РФ нежелательными организациях. Видимо, они сформировали все группы из людей подобного калибра. В последний момент весь их кадровый подбор оказался провальным. Основная их проблема — подобрать и обучить новые кадры», — отметил профессор

Он выразил уверенность в том, что ОБСЕ следовало бы придерживаться более взвешенного подхода к подобным вопросам. Политолог подчеркнул, что организация подошла к делу формально и повод для отказа является не более чем отговоркой.

О том, что ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Госдуму, стало известно 4 августа. Организация объяснила решение ограничениями из-за пандемии COVID-19.

Политолог Дмитрий Солонников назвал отказ ОБСЕ провокацией. По его словам, никаких препятствий для того, чтобы мониторинг выборов в нижнюю палату парламента состоялся, нет, и, судя по всему, это решение в ОБСЕ приняли уже давно.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.