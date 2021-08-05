Ограничения на плановую медпомощь продлены в Тюменской области

В Тюменской области продлили ограничения на оказание плановой и профилактической медпомощи в поликлиниках до 14 августа. По данным оперативного штаба на 4 августа, около 70 884 пациентов находятся в больницах под наблюдением врачей, из них 27 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Число заразившихся коронавирусом в регионе растет, передает портал «Наш город». Врачи продолжат уделять пристальное внимание заболевшим COVID-19, не отвлекаясь на плановые выезды и приемы.

Ранее запланированные госпитализации и несрочные операции будут перенесены. Как отмечает ИА «Ура.ру», исключения будут сделаны для пациентов, оказание помощи которым не может быть отсрочено. Это люди с проблемами с сердцем, онкологические больные, получившие травмы, и так далее. Им будут предоставлять как экстренную, так и плановую помощь.

Министерство здравоохранения России сравнило ход прививочной кампании в различных регионах страны. По итогам мониторинга Омская область заняла первое место в Сибирском федеральном округе. Показатель прививочной кампании составил в среднем 454 человека на 100 тыс. населения в день. Для сравнения, в Тюменской области этот показатель равен 361, а в Новосибирской — 173.

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