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Ограничения на плановую медпомощь продлены в Тюменской области

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В Тюменской области продлили ограничения на оказание плановой и профилактической медпомощи в поликлиниках до 14 августа. По данным оперативного штаба на 4 августа, около 70 884 пациентов находятся в больницах под наблюдением врачей, из них 27 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Число заразившихся коронавирусом в регионе растет, передает портал «Наш город». Врачи продолжат уделять пристальное внимание заболевшим COVID-19, не отвлекаясь на плановые выезды и приемы.

Ранее запланированные госпитализации и несрочные операции будут перенесены. Как отмечает ИА «Ура.ру», исключения будут сделаны для пациентов, оказание помощи которым не может быть отсрочено. Это люди с проблемами с сердцем, онкологические больные, получившие травмы, и так далее. Им будут предоставлять как экстренную, так и плановую помощь.

Министерство здравоохранения России сравнило ход прививочной кампании в различных регионах страны. По итогам мониторинга Омская область заняла первое место в Сибирском федеральном округе. Показатель прививочной кампании составил в среднем 454 человека на 100 тыс. населения в день. Для сравнения, в Тюменской области этот показатель равен 361, а в Новосибирской — 173.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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