В Бангладеш 17 человек погибли от удара молнии в лодку

По меньшей мере 17 участников свадебной церемонии погибли в Бангладеш из-за удара молнии в лодку. Об этом 4 августа сообщает BBC News.

Судно везло гостей на свадебный банкет через реку Падма, пишет телеканал «360». Участники торжества должны были сойти в прибрежном городе Шибгандж, чтобы направиться к дому, где живет невеста. Именно в этот момент началась гроза.

Как рассказали очевидцы, в группу людей угодило сразу несколько молний. В результате погибли 17 человек, еще 14, в том числе жених, пострадали. Потерпевших госпитализировали.

Представитель местного правительства Сакиб Аль-Рабби заявил, что невесты с группой не было, пишет RT.

Как напоминает сайт aif.ru, в 2016 году Бангладеш объявила удары молний стихийным бедствием. Тогда в стране только в мае во время грозы погибли свыше 200 человек.

Эксперты отмечают, что вырубка лесов сыграла свою роль в росте количества смертельных ударов молний из-за исчезновения высоких деревьев, которые раньше принимали удары на себя, отмечает Pravda.Ru.

30 июля сообщалось, что три человека пострадали от удара молнии в Закарпатской области на западе Украины. Потерпевшие были направлены в медицинские учреждения. На момент инцидента группа туристов находилась в районе Круглой горы Боржавского хребта.