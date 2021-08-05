Прямой эфир
Спорт
Борец-вольник Угуев завоевал золото на Олимпиаде в Токио
Происшествия
На Садовом кольце в Москве загорелись строительные леса
Авто
Продажи новых автомобилей в России в июле сократились на 4%
Наука
Корабль Starliner увезли в сборочный цех из-за выявленных неполадок
Спорт
Российский борец-вольник Сидаков вышел в финал ОИ в весе до 74 кг
Пресс-релизы
На юге России впервые состоится выставка художника Бэнкси
Спорт
Россиянина Мизинова сняли с соревнований по спортивной ходьбе на ОИ
Армия
Россия задействует четыре бомбардировщика Ту-22М3 на учениях в Узбекистане
Политика
Три партии присоединились к соглашению ЕР о безопасных выборах в Госдуму

В Бангладеш 17 человек погибли от удара молнии в лодку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере 17 участников свадебной церемонии погибли в Бангладеш из-за удара молнии в лодку. Об этом 4 августа сообщает BBC News.

Судно везло гостей на свадебный банкет через реку Падма, пишет телеканал «360». Участники торжества должны были сойти в прибрежном городе Шибгандж, чтобы направиться к дому, где живет невеста. Именно в этот момент началась гроза.

Как рассказали очевидцы, в группу людей угодило сразу несколько молний. В результате погибли 17 человек, еще 14, в том числе жених, пострадали. Потерпевших госпитализировали.

Представитель местного правительства Сакиб Аль-Рабби заявил, что невесты с группой не было, пишет RT.

Как напоминает сайт aif.ru, в 2016 году Бангладеш объявила удары молний стихийным бедствием. Тогда в стране только в мае во время грозы погибли свыше 200 человек.

Эксперты отмечают, что вырубка лесов сыграла свою роль в росте количества смертельных ударов молний из-за исчезновения высоких деревьев, которые раньше принимали удары на себя, отмечает Pravda.Ru.

30 июля сообщалось, что три человека пострадали от удара молнии в Закарпатской области на западе Украины. Потерпевшие были направлены в медицинские учреждения. На момент инцидента группа туристов находилась в районе Круглой горы Боржавского хребта.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021