Опубликовано видео допроса выбросившего сына из окна в Москве мужчины

Следственный комитет в четверг, 5 августа, опубликовал видеозапись допроса мужчины из Москвы, который выбросил с 5-го этажа собственного ребенка.

«Я задержан по поводу «выкидыша» ребенка в окно. Моего сына», — сказал он, не объяснив мотивы своего поступка.

Вечером в среду, 4 августа, вблизи жилого дома на улице Шумилова в Москве обнаружили ребенка с травмами, характерными для падения с высоты. Мальчик находился в сознании, разговаривал и повторял, что ему очень больно. В тяжелом состоянии несовершеннолетнего госпитализировали. Врачи диагностировали у него многочисленные переломы, а также закрытую черепно-мозговую травму.

По версии следствия, ребенка 2018 года рождения выбросил из окна пятого этажа отец. По словам очевидцев, мужчина сначала наблюдал за происходящим из окна, после чего скрылся с места происшествия. Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

Мать мальчика рассказала, что в последние несколько дней у нее с мужем были конфликты, мужчина злоупотреблял спиртным. В то же время женщина заверила, что ее супруг сильно любит сына и она не знает, что могло привести к трагедии.