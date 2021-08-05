Мотор-шоу в Нью-Йорке отменили из-за коронавируса

Международный автомобильный салон в Нью-Йорке (США), который должен был пройти с 19 по 29 августа 2021 года, отменили в связи с пандемией нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Motor1.

Отмечается, что резкая вспышка заболеваемости привела к отмене множества мероприятий по всей стране. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, 30 июля было зафиксировано более 105 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, тогда как, например, 14 июня было выявлено всего около 8 тыс. заболевших.

Что касается Нью-Йорка, то там 2 августа COVID-19 диагностировали у 1590 человек против не более 100 случаев в середине июня.

19 июля сообщалось, что в июне 2021 года в странах Европы было продано 1 161 115 автомобилей, что на 13% больше, чем за такой же период 2020 года.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европе в июне продал Volkswagen — 155 168 машин (+28,9%). На втором месте находится Renault с показателем 82 593 автомобиля (-23,8%). Третью строчку занимает Toyota, реализовавшая 77 822 машины (+31,7%).