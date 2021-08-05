«Тинькофф» и «Яндекс.Маркет» запустили онлайн-кредиты для покупателей

«Яндекс.Маркет» предоставит своим пользователям возможность совершать покупки в кредит с помощью сервиса «Тинькофф Кредит Брокер». Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе «Тинькофф».

Клиентам «Маркета» будут доступны покупки в кредит на сумму от 3 тыс. до 200 тыс. рублей непосредственно во время заказа. Предложение распространяется как на отдельные товары, так и на всю корзину покупок, уточнили в пресс-службе.

Воспользоваться опцией на сайте и в приложении «Яндекс.Маркета» может любой гражданин России от 18 до 70 лет с регистрацией на территории России.

При оформлении необходимо будет указать удобный срок кредита, контакты и паспортные данные. Затем маркетплейс передаст заявку в «Тинькофф», и банк вынесет по ней решение менее чем за две минуты. В случае, если пользователь является клиентом «Тинькофф», после одобрения кредита происходит платеж, и товар поступает в службу доставки.

Покупателям, которые не являются клиентами банка, для покупки в кредит нужно подписать кредитный договор. Для этого представитель «Тинькофф» приедет к заявителю с необходимыми документами в удобное место и время (адрес, дата и время встречи указываются при оформлении кредита на «Маркете»). Договориться о встрече можно в течение двух недель. После подписания покупка будет сразу оформлена, а в разделе «Мои заказы» на «Яндекс.Маркете» пользователь сможет выбрать дату ее доставки.

Погашение кредита, в том числе и досрочное, доступно в приложении «Тинькофф». В случае возврата товара банк автоматически закроет кредит и вернет покупателю деньги. Если заказ возвращен не целиком, а частично, «Тинькофф» пересчитает кредит с учетом изменившейся общей стоимости покупки, выбранного срока и уже внесенных платежей.

В настоящее время оформление в кредит актуально для тех товаров, которые «Яндекс.Маркет» доставляет сам. В ближайшее время эта опция появится и для товаров, которые привозят магазины-партнеры маркетплейса.

В конце июля сообщалось, что в «Яндекс Go» появится возможность заказать товары с экспресс-доставкой с «Яндекс.Маркета». Сервис интегрирует предложения продавцов с доставкой за 1–2 часа с собственных складов в приложение.