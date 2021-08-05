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В Белоруссии указали на оборонительный характер учений «Запад-2021»

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Белорусско-российские стратегические учения «Запад-2021» носят оборонительный характер и подтверждают курс на укрепление региональной безопасности. Об этом в четверг, 5 августа, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил республики Виктор Гулевич.

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«Замысел учений носит сугубо оборонительный характер. При его определении были учтены современные подходы к применению войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет, мероприятий оперативной подготовки, а также форм и способов применения войск, выработанных в Вооруженных силах двух государств», — заявил он.

Отмечается, что в рамках маневров будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.

2 августа сообщалось, что на военных учениях России и Белоруссии «Запад-2021» впервые в полном составе опробуют обновленную авиацию Балтийского флота РФ. Авиагруппа будет отрабатывать борьбу не только с морскими, но и с наземными целями. При этом работать она будет под контролем автоматизированной системы управления морской авиации.

Стратегические учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 19 сентября. Помимо военных из Союзного государства на них приглашены контингенты и наблюдатели из некоторых стран ШОС и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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