Появились кадры побега выбросившего сына из окна мужчины

На кадрах, опубликованных в четверг, 5 августа, телеканалом РЕН ТВ, запечатлен побег мужчины, выбросившего сына из окна в Москве.

На видео мужчина выбежал в трусах и футболке из подъезда во двор, после чего скрылся из зоны наблюдения камеры.

Вечером в среду, 4 августа, вблизи жилого дома на улице Шумилова в Москве обнаружили двухлетнего ребенка с травмами, характерными для падения с высоты. Мальчик находился в сознании, разговаривал и повторял, что ему очень больно. В тяжелом состоянии несовершеннолетнего госпитализировали. Врачи диагностировали у него многочисленные переломы, а также закрытую черепно-мозговую травму.

По версии следствия, ребенка 2018 года рождения выбросил из окна пятого этажа отец. По словам очевидцев, мужчина сначала наблюдал за происходящим из окна, после чего скрылся с места происшествия. Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

5 августа мать мальчика рассказала, что в последние несколько дней у нее с мужем были конфликты, мужчина злоупотреблял спиртным. Тем не менее жена мужчины заверила, что он сильно любил сына и не знает, что могло привести к трагедии.