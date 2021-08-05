В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят итоги приемной кампании в творческие вузы

6 августа в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги приемной кампании в творческие вузы – 2021».

Как проходила приемная кампания в нынешних эпидемиологических условиях? Какие факультеты наиболее востребованы в 2021 году? Какова география абитуриентов? Что ожидать от нового учебного года и каким будет формат обучения, расскажут:

— Григорий Заславский, ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа;

— Владимир Малышев, ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова;

— Александр Рыжинский, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съёмочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

По ссылке https://iz.ru/video/stream/1

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.