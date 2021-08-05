Семь мемориальных комплексов откроют в Тамбовской области

До конца 2021 года в Тамбовской области откроют семь мемориальных комплексов. Об этом сообщил председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Карев.

Всего за 2,5 года РВИО совместно с органами местного управления построили 22 мемориальных комплекса и увековечили имена почти 16 тыс. тамбовчан, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Памятники возводят за счет пожертвований от предприятий, организаций и представителей власти. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». На шести мемориалах установили скульптуры защитников Отечества, три из них — бронзовые.

Самым крупным мемориальным комплексом, построенным в 2021 году, станет объект в Моршанске.

Основной целью РВИО является увековечивание имен всех граждан, отдавших жизни ради Победы. Из 198 тыс. жителей Тамбовской области, погибших или пропавших в годы войны, увековечены имени почти 166 тыс. человек.