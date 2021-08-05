На юге России впервые состоится выставка художника Бэнкси

Впервые на юге России состоится уникальная выставка андерграундного художника из Великобритании Бэнкси(Banksy)!

Провокационным уличным искусством он начал заниматься предположительно с конца 1990-х в Лондоне. И уже в середине 2000-х не осталось равнодушных к его творчеству. Кто-то вдохновляется его артами, а кто-то называет вандалом.

Работы граффитиста ироничны, скандальны и полны острого политического контекста. Его холст — это весь Лондон, а тема стрит-арта — наша жизнь. Но интерес вызывают не только произведения Бэнкси. Личность художника — это тайна, которую он до сих пор не открыл своей публике!

Вас ждет полное погружение в уличную культуру Великобритании. Здесь будут представлены более 90 экспонатов художника, репродукции полотен, фотографии, постеры и копии уличных граффити Бэнкси, а также мультимедийный контент. Вы буквально побываете в мастерской граффитиста. Подсмотрите то, как он создает свои шедевры, и сможете провести собственное расследование «Кто такой Бэнкси». Всё это становится возможным благодаря различными инсталляциям и фотозонам.

Творчество Бэнкси эфемерно. Многие из его работ были закрашены муниципальными службами, перекрыты другими граффитистами или вырезаны из стен. Другие же разошлись по всему миру в личные коллекции и музеи.

«У нас нет идеи заработать на эпатажности художника или создать шумиху о незаконности выставки. Главная цель — познакомить жителей Ростовас творчеством арт-новатора», — говорит организатор выставки Александр Смирнов.

Выставка состоится в Ставрополе, по адресу: Галерея Паршин, б-р Генерала Ермолова, 1. Даты проведения: с 7 августа по 27 сентября.

Сайт: https://anonim-banksy.ru/

Иг: https://www.instagram.com/vystavki_stavropol/

Вк https://vk.com/vystavki_stav